Британка диагностировала у себя рак через приложение на смартфоне

Жительница английского графства Сомерсет, 46-летняя Ники Дудридж, узнала о страшном диагнозе через приложение для сканирования родинок, сообщает The Independent.

Программа показала, что все родинки Ники в норме, кроме одной, отличающейся по цвету и по размеру. Ей было рекомендовано немедленно обратиться к врачу.

«Всего через несколько недель после того, как я впервые скачала приложение, хирурги удаляли мне злокачественную меланому — самую агрессивную форму рака кожи», — рассказала Ники изданию.

К счастью, операция прошла успешно. Как говорит сама женщина, приложение спасло ей жизнь.