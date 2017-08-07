Польша будет внимательно следить за предстоящими российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017», но чрезвычайных мер принимать не собирается, заявил в интервью РИА Новости глава польского МИД Витольд Ващиковский.

Белорусско-российские учения «Запад-2017» пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

«Мы смотрим и внимательно следим, наблюдаем за ними с большой обеспокоенностью, потому что сценарий последний двух учений был немного пугающим для Польши. Из-за того, что часть сценария включала военный и ядерный удар по Польше, по Варшаве. Мы готовимся следить за этими учениями в сентябре. Но мы, конечно же, не будем предпринимать никаких чрезвычайных мер», — сказал он.

По его словам, в конце августа в Польшу прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг, и Варшава планирует обсудить эту тему с ним.

«Думаю, в этих российско-белорусских учениях нет необходимости, потому что у нас, у НАТО, нет абсолютно никаких агрессивных намерений по отношению к РФ. Все наши доктрины — военная доктрина Польши и доктрины НАТО — оборонительные. Посмотрите на размещение наших войск, на их учебную деятельность – все это носит оборонительный характер, и у НАТО нет агрессивной доктрины, предусматривающей нападение, запугивание, угрозу России», — добавил Ващиковский.