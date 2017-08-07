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Таинственный владелец Mazda арестован

 

В Наримановский районный суд сегодня был доставлен водитель автомобиля Mazda (99 FS 777) Мирмухаммед Исмаилов, который устроил гонки с автомобилем марки Gеlаndewagen внука вице-премьера Али Гасанова Наиля Аллахвердиева, совершившего 3 августа тяжелое ДТП на проспекте Гейдара Алиева, сообщает Report.

Согласно информации, на процессе под председательством судьи Кямали Амирхановой М.Исмаилов, обвиняемый в автохулиганстве, был приговорен к административному аресту сроком на месяц.

В сообщении отмечается, что М.Исмаилов, известный по прозвищу «Мага», является сыном бывшего заместителя начальника отдела Государственной дорожной полиции Насиминского районного управления полиции Баку майора Аловсата Исмаилова.

Напомним, что 3 августа на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen, внуком вице-премьера Али Гасанова – Наилем Аллахвердиевым. Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП пострадали и двое граждан Турции – супружеская пара Муталиб Текиш и Сонгюль Текиш.

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