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Саакашвили хочет легально вернуться в Украину

 

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться в Украину, передает ТАСС.

"Я изучаю законодательную базу и отправлюсь в Украину, когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев", - сказал в воскресенье на встрече с журналистами в Варшаве политик, выразив уверенность, что жители Украины на его стороне.

"Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса", - отметил он.

Саакашвили добавил, что в понедельник покидает страну.

"Я уезжаю завтра из Польши", - сказал он, не сообщив, куда намерен отправиться, однако указал, что будет путешествовать по Европе.

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