Сотрудники Госдепа подвергли резкой критике госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По словам работников ведомства, Тиллерсон не оправдывает возложенных на него надежд. Об этом сообщило издание The New York Times.

Согласно информации, полученной от источников в Госдепартаменте США, от нового главы ведомства ожидали применения навыков и обширных связей, приобретённых во время работы в компании ExxonMobil. Также предполагалось, что госсекретарь наберёт команду профессиональных помощников и сосредоточится на приоритетных направлениях.

Однако вместо этого, как пишет издание, Тиллерсон окружил себя узким кругом доверенных лиц и оставил без руководства множество важных отделов в Госдепе. Одной из причин недовольства также является нерациональное использование времени: вместо решения важных проблем секретариат Тиллерсона неделями переписывает и редактирует поздравительные адреса.

В качестве защиты госсекретаря выступил его советник Роберт Хэммонд, заявив, что подобная работа является стремлением устранить бюрократические проволочки, которых в Госдепе выявляется всё больше и больше.

«Мы обнаруживаем серии проблем, которые игнорировали и окончательно запустили. Эти проблемы вызывают более крупные неприятности, которые можно устранить, если всё отрегулировать должным образом», — пояснил Хэммонд.