Нефть подешевела

Нефть дешевеет в ожидании встречи ОПЕК+ в Абу-Даби, которая пройдет 7 - 8 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник опустилась на $0,2 (0,38%) - до $52,22 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подорожали на $0,41 (0,79%) - до $52,42 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,36%) - до $49,4 за баррель. Контракт подорожал на $0,55 (1,12%) - до $49,58 за баррель по итогам предыдущей сессии.