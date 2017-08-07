Почитать армянскую прессу, создается впечатление, что, торпедировав проект трех президентов И.Алиева - В.Путина - Х.Роухани (стратегическая транспортная артерия Север - Юг), страна хайков обретет великое благоденствие - бедные станут богатыми, богатые, как водится, еще богаче, а бежавшие вон из погрязшего в нескончаемых войнах и интригах со своими соседями молодые рабочие руки развернутся на 180 градусов и вернутся в родной Хаястан. (Благо, по скоростной трассе Армению из конца в конец сейчас можно проехать в два раза быстрее - за 4,5 часа.)

Сбудется ли мечта о море?

Армения с помощью российского армянства и лоббистских кругов в высших эшелонах власти России и Ирана пытается убедить соседей в целесообразности альтернативного маршрута «великого пути» - через «древнюю армянскую землю».

Ожидание наступления эры высоких скоростей и длинных-предлинных дорог содержит в себе многие важные для армянства смыслы. Транспортный коридор помимо прочего означает исполнение давнишней армянской мечты – выход к морю – Черному. Это сделает возможным коридор общей протяженностью в 556 километров. Как тут не радоваться!

К тому же по прогнозам ереванских политологов в тот час, когда первая фура с армянскими абрикосами двинется в направлении Москвы через Грузию, в Азербайджане все повымирают от злости, а в Грузии – от зависти. Это политологи пишут, мол, наконец-то Армения выходит на берег Черного моря. На самом деле армянство давно хозяйничает на всем грузинском побережье, и если честно, мы тут в нашем haqqin.az устали от отчаянных сообщений наших добровольных корреспондентов о ползучей арменизации Батуми, Сухуми, Поти, которые вот-вот соединятся со своими соотечественниками, обосновавшимися со времен печального события - знаменитого землетрясения в Сочи.

Может, кто-то и дивится армянской изворотливости, однако правительство Армении не устает плакаться по поводу того, что для реализации своего амбициозного проекта пришлось брать кредит в Азиатском банке почти полмиллиарда долларов, и еще 60 миллионов евро в Европейском инвестиционном банке.

Причем, предполагалось, что транспортный коридор заработает в нынешнем 2017 году, а теперь эти сроки отодвинуты еще по крайней мере года на два. Опять же, может, кому-то в Москве или Баку эти цифры кажутся просто мелочью, но как жаловался несколько лет назад глава Армении Сержик Саргсян «ситуация такая, что приходится считать каждую копейку». И с тех пор в Ереване мало что в этом плане изменилось.

И если так пойдет дальше, а ничего иного не предвидится, то правы окажутся ереванские острословы, утверждающие, что спустя неделю после открытия автомагистрали, в Армении не останется ни одной автомашины – кто на жигуленках, кто на самосвалах устремится на Север. Кто же останется в Ереване, Раздане и бывшем Ленинакане? Те же, кто остался в бывшем Степанакерте – пенсионеры, инвалиды карабахской войны и просто инвалиды. Так говорят скептики.

А вот, что чудится оптимистам

«Будучи членом ЕврАзЭС, Армения станет к тому же еще и транзитной страной (да не абы какой, а частью Шелкового Пути, то есть с высокой пропускной способностью), резко вырастет и роль и влияние страны в самом ЕврАзЭС. Что, в свою очередь, выгодно отразится и на взаимоотношениях с Ираном…» Так пишет пресса. В частности, «Лрагир»,

А раз так, то пора приступать к интригам.

Для начала армянские СМИ берут на мишень…Москву. Оказывается, «Влияние России в Армении лишилось главного – доверия. Клоунада в этом смысле завершилась, и не зря стали поступать западные предложения Армении и чаще стали говорить о выходе из ЕАЭС». Даже для «Лрагир», которая никогда не отличалась политической разборчивостью этот вывод кажется чересчур уж резким. Но тут важен вопрос: «С чего это вдруг в Ереване заговорили о потере доверия к России? Ведь Армения времен Горбачева клянется в верности идеалам демократии и России – горбачевской, ельцинской, а до последнего времени и путинской.

Может и впрямь С.Саргсян готов выкинуть нешуточный фортель: сбросит с лица заискивающую улыбку при виде российского президента и эдак в лоб заявит: «Нам с вами Владимир Владимирович далее не по пути. Оставайтесь-как в вашем ЕврАзЭС, а нам надо перебираться на Запад, где нас ждут не дождутся».

Нет уж, не таков Серж Азатович. «Лрагир», «Аравот» как и тысячи их читателей убеждены, что с Москвой пора распрощаться. И в том нет ничего нового. Как говорится, Мавр сделал свое дело…

Однако лет эдак двадцать назад даже ультра-националисты исходили из того, что своих национальных целей (читай создание Великой Армении) армянство может добиться исключительно в союзе с Россией.

В моих записях хранится немало цитат из бесед с армянскими политическими деятелями. Один из советников Левона Тер-Петросяна помнится не считал, что говорит нечто из ряда вон выходящее, когда рассуждал в кулуарах переговоров в Минске: «Азербайджан оказался в проигрыше из-за того, что слишком рано поверил в конец Москвы. Кончилась красная Москва. Еще неизвестно, во что трансформируется ельцинская…»

Трудно представить, что в Москве с незапамятных времен привыкшей к армянской услужливости не догадывались, что кроится за последними пассажами ереванских политологов и потворствующих им правительственных деятелей. Вот одно из распространенных суждений: имеет место обычный чисто армянский “ход конем”. “Делается это для того, чтобы Россия, активизировала сотрудничество с Арменией”. Так полагает Никита Кричевский, доктор наук, современный российский экономист и публицист, человек знающий особенности политических взаимоотношений Москвы и Еревана не понаслышке.

Политолог убежден, что попытки выхода из ЕАЭС – абсолютно невозможны для Армении. “Так что на заявления о выходе Армении из Евразийского союза просто не стоит обращать внимания”. Не вступая в полемику со сторонниками этого, наиболее распространенного в Москве мнения, хотелось сказать следующее: да, это известный политический прием, но прибегать к нему в отношениях с союзниками означает, что само союзничестве рассматривается также в качестве политического приема.

Некогда армяно-грузинские отношения также в Ереване провозглашались едва ли не братскими. Особенно умилялся ими покойный Э. Шеварднадзе. Сейчас же в Ереване полагают, что Грузия потеряла не только былую силу, но и не представляет никакого союзнического интереса. Хуже того, Грузия мешает армянству в реализации его планов на Кавказе.

«В нашей страны нет общей границы с Россией, куда рвется Иран… Однако есть надежда, что и этот вопрос в перспективе будет решен. Ведь не навек же быть Армении отрезанной от России Грузией …» Так полагают армянские политики, дипломаты, политологи.

Экс-братская страна натоизируется, стало быть превращается в откровенно враждебную России страну, нашептывает Ереван Москве. Азербайджан – известное дело – тянется к Турции, ее место в мусульманском мире. Стало быть единственной опорой России в этом сложнейшем геополитическом регионе является Армения.

Интриги по всему периметру границ

Иными словами Москве предлагается порушить созданный невероятными усилиями особый паритет южнокавказских государств, определенный устойчивый баланс сил, на котором столько держался мир в регионе. Нетрудно представить к чему это может привести в условиях надвигающегося глобального кризиса.

Единственный кого устраивает такая концовка развития политических событий – армянство с его идеологией превращения собственного государства в доминирующую силу в регионе. И для достижения этой своей цели она плетет интриги по всему периметру своих границ.

Благо строительство международного транспортного коридора (МТК) " Север – Юг", которая должна связать территорию России с Ираном и Индией, как представляется Еревану, по сути есть благоприятный шанс для этого.

«Тегерану не следует форсировать строительство дороги в направлении от иранского Решта в сторону азербайджанского Казвина», - нашептывают иранцам ереванские эксперты. На удивленный вопрос о том, что этот маршрут выгоден c экономической точки зрения, следует ответ, мол, армянское направление куда предпочтительней в связи с политическими соображениями (?!). И это при том, что «армянский» маршрут обойдется в два с лишним раза дороже - более 3 миллиардов долларов!

Между тем, развитие сотрудничества с Москвой для Тегерана представляется перспективным экономически, а в санкционных условиях вообще могут внести много взаимовыгодного для стран региона.

Ведь только за один 2016 год российско-иранский товарооборот увеличился на 67%. Однако и эта – новая внешнеполитическая тенденция не нравится Еревану, который, вроде бы является союзником Москвы и партнером - другом Тегерана. Ну и так далее.

А то, что подобный коридор нужен не только иранскому бизнесу, измученному западными санкциями, но и прежде всего России, вроде бы союзнице Армении в Ереване никого не волнует. Как не волнует армянство и то обстоятельство, что в ЕС немало стран, выражающих готовность торговать c ИРИ, у которой огромный потенциал - почти 80 млн человек.

Впрочем, дело вовсе не в утерянной европейцами выгоде. Они как-нибудь проживут и без иранского рынка. Вопрос в другом, транспортные коридоры, даже те, которые минуют Армению, в конечном счете, работают и на нищающее ее население, ибо они имеют общерегиональное и даже шире – межрегиональное значение, отвечают духу и устремлениям глобалистских теденций.

Отчего же Армения противится этим проектам, сталь заманчивым социально-экономическим перспективам? В Ереване мыслят категориями вражды и национальной нетерпимости. Не потому ли Армения пребывает в изоляции? Причем, как ни парадоксально - это ее выбор. Выбирая между изоляцией и приобщением к региональному сотрудничеству Армения предпочла изоляцию. И логика тут одна, старая как мир: лишь бы насолить Азербайджану.

Что же удивительного в том, что в то время как Москве, Баку и Тегеране, впрочем, как и в Европе с нетерпением ждут, когда откроются врата нового, глобального значения рынка, в армянской прессе увлеченно обсуждается в качестве главнейшего национального вопроса тема грядущей войны с Азербайджаном.

Левон Ширинян известный политолог рассуждает о том, что для армянской армии настал удобный момент нанести превентивный удар по линии Кура-Араксинской низменности с тем, чтобы выйти наконец к Каспию…

Интересно, в Москве и на это предлагают не обращать внимания?