КНДР отвергла предложения Южной Кореи о переговорах

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо отклонил недавнее предложение Южной Кореи о переговорах, назвав его неискренним, передает Ёнхап.

Короткая встреча Ли Ён Хо и его южнокорейского коллеги Кан Гён Хва состоялась в Маниле в кулуарах Азиатского форума безопасности в Маниле в воскресенье, 6 августа.

Ли Ён Хо имел в виду высказанное в июле предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о проведении военных переговоров по ослаблению трансграничной напряженности и о встрече по линии Красного Креста, призванной возобновить воссоединение семей, разделенных Корейской войной 1950 - 1953 годов.