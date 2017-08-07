Землетрясение в Турции

В Турции в городе Бодрум сегодня в 08:18 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов, сообщают в понедельник турецкие СМИ.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5,2 километра.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
В Турции в городе Бодрум сегодня в 08:18 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов, сообщают в понедельник турецкие СМИ.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5,2 километра.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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