Решением суда Хатаинского района в отношении внука Али Гасанова Наиля Аллахвердиева избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает haqqin.az со ссылкой на источники в Генпрокуратуре.
Напомним, что 3 августа на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen, внуком вице-премьера Али Гасанова – Наилем Аллахвердиевым. Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в машину марки ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на побоченую полосу проспекта. Там автомобиль сбил троих пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП пострадали двое граждан Турции – супружеская пара Муталиб и Сонгюль Текиш.