Полковника МНБ осудили на 4 года

Сегодня в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении заведующего отделом Управления контрразведки ныне упраздненного МНБ полковника Миразиза Аскерова, сообщает корреспондент haqqin.az.
На судебном заседании под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева был зачитан приговор, согласно которому Миразиз Аскеров приговорен к четырем годам лишения свободы.
Напомним, прокурор выступил с требованием о лишении свободы М.Аскерова сроком на пять лет.
М.Аскеров обвиняется по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.