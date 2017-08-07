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Азербайджанцы на параде национальностей фото

Автор: Московское бюро haqqin.az 

В российском курортном городе Железноводск стартовал фестиваль «Парад национальностей», проводимый по инициативе главы города, Евгения Моисеева. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Администрации Железноводска.

Местные этнические диаспоры организовали здесь выставки прикладного искусства, угощали посетителей блюдами национальной кухни и рассказывали им о культурных своих традициях.

«Изначально планировалось, что каждый народ, проживающий в Железноводске, будет представляться по очереди, но потом решили, что в первый день должна быть национальная «палитра».

«Наш мультинациональный город всегда рад гостям. У Железноводска есть два города-побратима, с которыми мы постоянно поддерживаем связь - это Кизляр и Гагра. Сейчас прорабатывается вопрос об установлении «родственных» связей с одним из городов Республики Молдова», - сказал глава города Евгений Моисеев.

Одним из ярких представлений на фестивале стал концерт, подготовленный азербайджанской национально-культурной общиной «Араз».

По словам руководителя азербайджанской диаспоры Гурбана Алиева, железноводский праздник есть олицетворение всей многонациональной и дружной России.

«Благодаря идее главы города Евгения Моисеева у нас появилась возможность познакомить жителей и гостей курорта с традициями, культурой и кухней Азербайджана. Очень надеюсь, что подобные мероприятия станут постоянными», - говорит Гурбан Алиев.

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