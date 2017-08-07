В Баку утонули двое детей

В Хазарском районе Баку утонули двое детей, сообщает АПА.
Согласно информации, Султан Алекперов и Нихат Мамедов утонули, купаясь в море.
По факту проводится расследование.
В Хазарском районе Баку утонули двое детей, сообщает АПА.
Согласно информации, Султан Алекперов и Нихат Мамедов утонули, купаясь в море.
По факту проводится расследование.
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