МВД и Генпрокуратура выступили с совместным заявлением по делу о резонансном ДТП в Баку с участием внука вице-премьера Азербайджана Али Гасанова – Наиля Аллахвердиева. Напомним: ДТП это привело к гибели людей, среди которых также есть турецкие граждане.

Совместное заявление поступило в редакцию haqqin.az.

В заявлении сообщается, что в отношении водителя автомобиля “Mercedes-Gelandawagen” 23-летнего Наиля Эльман оглу Аллахвердиева возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Азербайджана – 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более человек) и 264 (побег с места происшествия).

Решением суда мерой пресечения подозреваемому избрано содержание под стражей сроком на 4 месяца.

В сообщении также говорится об аресте 22-летнего Мирмухаммеда Алиовсат оглы Исмайлова – водителя автомобиля “Mazda”, устроившего вместе с Н.Аллахвердиевым гонку на проспекте Гейдара Алиева.

Особо оговаривается в сообщении сделанное ранее президентом Ильхамом Алиевым предупреждение о недопустимости самоуправства и преступных действий со стороны государственных чиновников. МВД и Генпрокуратура заявляют: «Вне зависимости от занимаемой должности и положения во власти чиновник, игнорирующий указания главы государства и проявляющий публичное неуважение к обществу, в соответствии с законодательством должен нести самое тяжкое наказание».