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Главу Samsung могут приговорить к 12 годам тюрьмы

 

Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить к 12 годам тюрьмы заместителя председателя правления и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ёна, если его вина по коррупционному делу будет доказана, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По его информации, прокуратура заняла такую позицию по итогам четырех месяцев судебных слушаний по делу 49-летнего Ли Чжэ Ёна. Ожидается, что вердикт суда станет известен в конце августа.

По версии следствия, Чхве Сун Силь, подруга бывшего президента страны Пак Кын Хе, незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung, который, по данным следствия, также передал Чхве Сун Силь около 43,3 млрд вон ($38 млн).

Между тем Ли Чжэ Ён категорически отвергает обвинения в свой адрес.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники.

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