Эрдоган привел войска в полную боеготовность

ВС Турции приведены в полную боеготовность в преддверии новых военных операций в Сирии против YPG («Курдская народная самооборона»), пишет сегодня проправительственное издание Yeni akit.

В настоящее время на границе с Сирией развернуто около 25 тысяч турецких военных.

Ожидается, что новые военные операции Турции могут начаться в сирийских районах Тель-Абья, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения своих военных операций на севере Сирии.