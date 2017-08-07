Общественное объединение «Парламент европейской молодежи – Азербайджан» получило от советника Генерального секретаря Совета Европы Турбьорна Ягланда ответное письмо на свой призыв осудить убийство 4-го июля армянскими вооруженными силами жительницы села Алханлы Сахибы Гулиевой и ее внучки Захры, сообщили haqqin.az в объединении.
В письме говорится, что известие о гибели названных лиц вызвало у генсека СЕ чувство глубокого сожаления и печали. В письме отмечается, что и генсек, и весь Совет Европы полностью поддерживают призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ о скорейшем урегулировании конфликта.