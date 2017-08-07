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Все против президента Венесуэлы наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

В пятницу приступила к работе Конституционная ассамблея Венесуэлы, голосование в которую состоялось 30 июля и вызвало резкие протесты как внутри страны, так и за рубежом. Больше сорока стран мира уже отказались признать легитимность этих выборов, а также учрежденной по их результатам Конституционной ассамблеи.

Мало у кого возникли сомнения в том, что 545 членов ассамблеи, сплошь лояльные правительству Николаса Мадуро партийные активисты, были избраны лишь в результате грандиозных фальсификаций. В свою очередь скандальной и антиконституционной мерой является замена легитимного парламента, в котором большинство принадлежит оппозиции, искусственной структурой, главная задача которой – убрать из политической жизни страны оппозицию.

Одновременно с созданием Конституционной ассамблеи в Каракасе были арестованы лидеры оппозиции – мэр столицы Антонио Ледезма и Антонио Лопес. Всего в дни протестов было задержано около пяти тысяч человек, из которых почти 1 400 до сих пор находятся в заключении. Эти события вызвали резкую критику в международном сообществе.

Дональд Трамп назвал Мадуро диктатором и ввел против него персональные санкции.  В свою очередь Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает Конституционную ассамблею, назвав способы борьбы венесуэльских  властей против оппозиции недопустимыми. Очень важной является реакцияна события Ватикана, который в латиноамериканских странах, где очень авторитетна католическая церковь, нередко выступает посредником между властью и оппозицией. В венесуэльском случае Ватикан резко раскритиковал действия власти и призвал местных силовиков прекратить насилие в отношении участников протестов.

Между тем основные акты насилия, судя по всему, еще впереди. Мадуро уже обратился к новому политическому органу с призывом о лишении неприкосновенности ряда депутатов парламента. Отметим, что Конституционная ассамблея станет проводить свои заседания в то же здании, где работает парламент страны, так что мир, по-видимому, еще увидит картины силового выдворения законодателей из их "родных стен".

Все эти события повлекли за собой дальнейшее, на 17%, обрушение национальной валюты. Сейчас на местном черном рынке за один доллар дают 17 тысяч боливаров, при том что официальный курс остается неизменным -  2870 боливаров за доллар.

Это делает еще менее доступными для граждан, скажем, те же лекарства, которые можно  купить здесь лишь по ценам свободного рынка. Дефицит долларов с стране ухудшает перспективы Венесуэлы на внешнем рынке. Общий дефицит национальной валюты оценивается не менее чем в одиннадцать миллиардов долларов, при этом только в октябре государственная компания PDVSA должна будет выплатить по кредитам 3,4 миллиарда. Очевидно, что острый политический кризис и нарастающая международная изоляция и санкцииприближают практически неизбежный крах экономики страны, которую социалисты  уронили  в считанные годы.

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