Боевик рассказал, как ИГИЛ проникает в Турцию

Боевик ИГИЛ, арестованный в провинции Текирдаг, рассказал о том, как игиловцы проникают на территорию Турции и как трудно в настоящее время стало переходить сирийско-турецкую границу, сообщает Habertürk.

Абдуррахман А., ответственный за техосмотр танков ИГИЛ на сирийской базе Азез, нелегально пересекший границу с целью подготовки теракта, был арестован.

Отвечая на вопросы следствия, он рассказал о способах пересечения его соратниками сирийско-турецкой границы.

«Я перешел границу в районе Килиса по поддельному паспорту и въехал в Турцию 7 июля. Паспорт для меня приготовил человек под именем Садык Абут за 700 долларов. Некоторое время я пробыл в Газиантепе.

В праздничные дни сирийско-турецкую границу пересекают очень много людей. ИГИЛ, пользуясь этим, переправляет в Турцию боевиков по поддельным паспортам.

Я проверял исправность танков в Азезе на протяжении года. Все, кто имеет кодовое имя «Абу», относятся к боевому крылу ИГИЛ.

Турция, поддерживающая умеренную сирийскую оппозицию, стала перевалочным пунктом для переправки террористов ИГИЛ. Для попадания в ряды ИГИЛ многие боевики использовали приграничные города Килис и Газиантеп. После кровавых террористических актов Турция усилила контроль и меры безопасности на сирийской границе, которая стала называться «дорогой джихада».