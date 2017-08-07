Пожар разгорелся в одном из отелей, расположенном в популярном у туристов районе Дубая Dubai Marina, где на прошлой неделе уже случилось два пожара в жилых небоскребах, передает РИА Новости.

Пожар в отеле Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence начался около 10 утра по местному времени, и на данный момент службы гражданской обороны взяли ситуацию под контроль. Администрация отеля подтвердила, что никто из постояльцев не пострадал.

"Мы подтверждаем, что в отеле случился пожар. Он был быстро взят под контроль, и все гости безопасно эвакуированы", — заявили в отеле.

Это уже третий за последние две недели пожар в популярном среди туристов и экспатов районе. В пятницу крупный пожар произошёл в одном из высочайших небоскребов мира - 87-этажной башне Torch Tower. В результате пострадали 38 квартир, и их жильцам пришлось переехать на жительство в отели, поскольку расследование инцидента ещё не завершено. В этом же районе в воскресенье загорелась 73-этажная жилая башня Tiger Tower. Небольшой тот пожар, однако, был быстро локализован.