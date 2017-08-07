Биткоин продолжает дорожать

Курс биткоина в минувшую субботу поднялся выше $3000, достигнув очередного рекорда, а капитализация рынка впервые превзошла $50 млрд, сообщает MarketWatch.

Согласно данным CoinDesk.com, в ходе торгов в субботу стоимость биткоина поднималась до $3360,87. К закрытию рынка в воскресенье курс криптовалюты составил $3286,87.

Капитализация рынка биткоина, по данным Coinmarketcap.com, в воскресенье составила $53,4 млрд.

Курс биткоина за последнюю неделю подскочил более чем на 10% .

Как сообщалось, блокчейн криптовалюты биткоин с 1 августа был разделен на две цепи, в результате образовались две валюты - "классический" Bitcoin (тикер BTC) и новый Bitcoin Cash (тикеры BCC или BCH), за которым стоит небольшая группа разработчиков.

Первоначально биткоин отреагировал на это своим ослаблением более чем на 5% относительно доллара США, однако сумел быстро восстановиться.

Несмотря на высокую волатильность, курс биткоина вырос более чем втрое в этом году, превысив отметку в $2000 в мае и $3000 в июне.