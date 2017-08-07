Подписаться на уведомления
 

Сбой в Facebook

 

В работе Facebook произошел масштабный сбой. Согласно данным Down Detector, проблемы у сервиса начались после десяти часов по московскому времени.

Юзеры потеряли доступ к своим аккаунтам — при попытке зайти на любую страницу соцсети выдавалось сообщение об ошибке. «Извините, но что-то пошло не так. Мы работаем над проблемой и разберемся с ней как можно скорее», — утверждалось в уведомлении.

Несмотря на обещания компании, пользователи принялись массово жаловаться на неполадки Facebook в Twitter и даже запустили тематический хештег #facebookdown. «Все паникуют, а затем идут в Twitter», — отметил один из них.

Судя по карте Down Detector, проблемы с доступом к соцсети испытывают жители стран Европы, в частности, России и Украины, Киргизии и Казахстана.

436 просмотров


Старости
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует!
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует! наша аналитика
Наша погода
Сегодня 36° / 24°
8 Авг 38° / 25°
9 Авг 39° / 28°
10 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0061 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Российское судно прибыло в Баку… и в обход санкций ушло в Иран
Жара в Баку продлится
Азербайджанские военные опережают армян Результаты армейских соревнований
Сбой в Facebook
Израиль заблокировал Аббаса в Рамалле
Биткоин продолжает дорожать
Еще один пожар в Дубае видео
Боевик рассказал, как ИГИЛ проникает в Турцию
Все против президента Венесуэлы наш комментарий
Ягланд ответил азербайджанской молодежи фотодокумент
Эрдоган привел войска в полную боеготовность
Главу Samsung могут приговорить к 12 годам тюрьмы
МВД и Генпрокуратура: «Госчиновник и члены его семьи должны понести самое тяжкое наказание!» громкое заявление, эксклюзив
США ответят на действия Москвы Заявление госсекретаря
В Турции конфисковали крупную партию наркотиков
В Баку утонули двое детей
Азербайджанцы на параде национальностей фото
Полковника МНБ осудили на 4 года
Лавров и Могерини обсудили Сирию и Украину
Арестован внук Али Гасанова срочно
Туркменбаши устроил концерт со своими внуками видео
Оппозиция Киргизии объединяется перед выборами
Волки напали на село в Агсу
ДТП в Агдаше: сгорели два автомобиля Фото
Землетрясение в Турции
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться