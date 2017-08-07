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Жара в Баку продлится

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть слабый восточный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. 

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 36-41°, в Баку ночью 24-26°, днем 38-40° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 75-85%, днем 35-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 27-28°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакана, Шувелана – 28-29°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 29-30° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8-9 августа в Азербайджане продолжится аномальная жара, что плохо повлияет на состояние метеочувствительных людей.

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