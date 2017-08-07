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Российское судно прибыло в Баку… и в обход санкций ушло в Иран

 

3 августа в иранский порт Нека прибыло судно под российским флагом «ВФ Танкер-20», доставившее  около шести тысяч тонн туркменской нефти производства компании Dragon Oil, сообщает Report.

Доставленная нефть 3-4 августа была выгружена в терминал, принадлежащий NIOC (Национальная Иранская нефтяная компания).

Это первая за долгое время партия нефти, которую Dragon Oil, на 100% принадлежащая Эмиратской национальной нефтяной компании (ENOC), решила поставить в Иран самостоятельно, совместно со своей дочерней торговой структурой в Сингапуре ENOC Trading.

До сегодняшнего дня Dragon Oil продавала все экспортные объемы нефти на тендерах, на базисе ФОБ Аладжа, Туркменистан. В связи с санкциями в отношении Ирана, данные объемы с 2011 года транспортировались исключительно в направлении Европы через территорию Азербайджана (нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан или по железной дороге Баку-Батуми) или России (нефтепровод Махачкала-Новороссийск).

Решение Dragon Oil и ENOC возобновить поставки нефти в Иран вызвало удивление у участников рынка. Напомним, что несмотря на то, что в 2016 году часть санкций в отношении Ирана была снята, многие ограничения продолжают действовать и по сегодняшний день. Многие компании предпочитают дождаться подробных рекомендаций от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC), прежде чем начать какой-либо бизнес с Ираном.

В ситуации, когда Dragon Oil осуществляет все расчеты по туркменской нефти в долларах США, работает на долгосрочной основе с американскими подрядчиками (например, крупнейшая американская нефтесервисная компания Schlumberger) и имеет граждан США на руководящих должностях, решение возобновить поставки в Иран выглядит поспешным и рискованным.

Также вызывает удивление тот факт, что ENOC, являющаяся национальной нефтяной компанией ОАЭ, активно развивает новый бизнес с Ираном в обход санкций США, несмотря на то, что ОАЭ являются основным союзником США в регионе.

Не исключено, что данная поставка в Иран вообще не была изначально запланирована компанией Dragon Oil. Так, судно "ВФ Танкер 20" прибыло в азербайджанский порт Баку и находилось на рейде с 25 июля по 1 августа. Однако судну было отказано в выгрузке в связи с обнаружением на судне незадокументированного (возможно, контрабандного) груза. После этого компания ENOC перенаправила танкер в иранский порт Нека, где возможна выгрузка груза без предъявления документов на товар.

В настоящее время участники рынка ожидают дальнейшего развития ситуации – или эта партия нефти была случайным грузом, выгруженным в Неке по причине проблем с документацией, или это начало запланированной программы по поставке туркменской нефти в Иран.

В пользу второй версии говорит текущая активность ENOC на фрахтовом рынке и перенаправление нескольких кораблей российской компании "ВФ Танкер" в Каспийское море в направлении порта Аладжа.

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