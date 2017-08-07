Ведущее международное рейтинговое агентство Moody's распространило свои данные по Армении, подтвердив прежний рейтинг страны (B1), но при этом оговорив стоящие ныне перед ней угрозы, сообщает haqqin.az.

Moody's отмечает, что экономика Армении в 2017 году восстанавливается,указывается также на проводимую республиуой "приемлемую" денежно-кредитную политику,. «Однако внешние риски остаются заметными», - говорится в тексте.

Эксперты указывают на низкую экономическую устойчивость Армении, тесную завязанность её на Россию, а также зависимость республики от внешнего финансирования. Особо упоминаются «геополитические противоречия с соседним Азербайджаном».

«...Существенное снижение геополитических рисков могло бы повысить кредитоспособность, а также усилить институциональные структуры Армении», - говорится в докладе.

Кроме того, отмечается, что перспективное понижение рейтинга страны может произойти вследствие большего, чем ожидалось прежде, ухудшения экономической ситуацией в России, что, в свою очередь, отрицательно повлияет на размеры иностранных инвестиций в Армениию и состояние ее валютных резервов.

Рост геополитических рисков, связанный с неразрешенным конфликтом с Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха, также может привести к ухудшению кредитного рейтинга Армении, подчеркивают авторы текста.