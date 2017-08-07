Бахрейн обвинил Катар в шпионаже

Глава МВД Бахрейна генерал Рашид бен Абдалла Аль Халифа обвинил Катар в "шпионаже за силами безопасности и военными структурами Бахрейна", передает РИА Новости.

"Катар продолжает вмешиваться во внутренние дела Королевства Бахрейн и шпионит за его силами безопасности и военными структурами, что угрожает национальной безопасности страны", — сказал Аль Халифа в интервью общеарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

По его словам, Катар угрожает безопасности государств Персидского залива, "продолжая политику единоличных решений и принимая и укрывая у себя экстремистов и террористов".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и во вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позднее арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок выполненить 13 выдвинутых ему соседями требований. Катар обвинения в свой адрес отверг, однако заявил о своей готовности к диалогу.