Новая Конституция Грузии "повисла" между правящей «Грузинской мечтой» и всей оппозицией. И многое указывает на то, что принятие главного закона в интерпретации «мечтателей» вызовет новый политический кризис в стране.

Все дело в том, что текст, который так нравится правящей партии, считают неприемлемым как парламентская, так и внепарламентская оппозиция, а кроме того, большинство НПО. Это обстоятельство официальный Тбилиси мог бы еще как-то пережить. Но вот как быть с Венецианской комиссией, возглавляемой Джанни Букикио, в которой окончательный на сегодня текст считают не учитывающим рекомендаций, в июне высказанных комиссией президенту Грузии, председателю парламента, а также представителям лидерам оппозиции страны?

Камнем преткновения для сцепившихся в непримиримом клинче правящей партии и оппозиции стал отказ от смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы и переход на полностью пропорциональную систему начиная со следующих - 2020 года -парламентских выборов. На этом настаивает оппозиция при солидарной поддержке Венецианской комиссии. Между тем грузинский парламент, о чем ранее сообщал haqqin.az, вариант, предложенный правящей партией, уже принял в двух чтениях, сделав это в «гордом одиночестве», ввиду того, что оппозиционные партии голосовать за него отказались .

Как и ожидалось, последовала коллективная жалоба на имя господина Джанни Букикио, на которую председатель международной комиссии не замедлил отреагировать, высказав письменно то, что месяц назад он уже доводил до сведения лидеров «Грузинской мечты»: «Хорошая Конституция должна быть основана на широком общественном консенсусе и не должна быть принята только одной партией. Конституция должна быть приемлемой для общества и для как можно большего числа партий».

А чтобы столь простая мысль была воспринята грузинскими политиками, Джанни Букикио предложил правящей партии и оппозиции провести совместную встречу 6 сентября в Страсбурге. Как говорится в его письме, "комиссия по-прежнему считает необходимым достижение широкого консенсуса по новой Конституции".

«Но проблема состоит в том, что не существует диалога. Необходим диалог между всеми политическими силами». Пикантность же придает ситуации то, что именно в сентябре «Грузинская мечта» намерена провести в парламенте слушания, а затем и принять новую конституцию уже в третьем чтении. Из правительственной инстанции дали знать, что представители правящей партии примут участие в страсбургской встрече. Но вот готова ли «Грузинскя мечта» согласиться с предлагаемыми поправками – об этом не говорится ни слова.