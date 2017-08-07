Подписаться на уведомления
 

Грузия накануне нового политического кризиса haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Новая Конституция Грузии "повисла" между правящей «Грузинской мечтой» и всей оппозицией. И многое указывает на то, что принятие главного закона в интерпретации «мечтателей» вызовет новый политический кризис в стране.

Все дело в том, что текст, который так нравится правящей партии, считают неприемлемым как парламентская, так и внепарламентская оппозиция, а кроме того, большинство НПО. Это обстоятельство официальный Тбилиси мог бы еще как-то пережить. Но вот как быть с Венецианской комиссией, возглавляемой Джанни Букикио, в которой окончательный на сегодня текст считают  не учитывающим рекомендаций,  в июне высказанных комиссией президенту Грузии, председателю парламента, а также представителям лидерам оппозиции страны?

Джани Букикио

Камнем преткновения для сцепившихся в непримиримом клинче правящей партии и оппозиции стал отказ от смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы и переход на полностью пропорциональную систему начиная со следующих - 2020 года -парламентских выборов. На этом настаивает оппозиция при солидарной поддержке Венецианской комиссии. Между тем грузинский парламент, о чем ранее сообщал haqqin.az, вариант, предложенный  правящей партией,  уже принял в двух чтениях, сделав это в «гордом одиночестве», ввиду того, что оппозиционные партии голосовать за него отказались .

Как и ожидалось, последовала коллективная жалоба на имя господина Джанни Букикио, на которую председатель международной комиссии не замедлил отреагировать, высказав письменно то, что месяц назад он уже доводил до сведения лидеров «Грузинской мечты»: «Хорошая Конституция должна быть основана на широком общественном консенсусе и не должна быть принята только одной партией. Конституция должна быть приемлемой для общества и для как можно большего числа партий».

А чтобы столь простая мысль была воспринята грузинскими политиками, Джанни Букикио предложил правящей партии и оппозиции провести совместную встречу 6 сентября в Страсбурге. Как говорится в его письме, "комиссия по-прежнему считает необходимым достижение широкого консенсуса по новой Конституции".

«Но проблема состоит в том, что не существует диалога. Необходим диалог между всеми политическими силами». Пикантность же  придает ситуации то, что именно в сентябре «Грузинская мечта» намерена провести в парламенте слушания, а затем и принять новую конституцию уже в третьем чтении. Из правительственной инстанции дали знать, что представители правящей партии примут участие в страсбургской встрече. Но вот готова ли «Грузинскя мечта» согласиться с предлагаемыми поправками – об этом не говорится ни слова.

1725 просмотров


Старости
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует!
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует! наша аналитика
Наша погода
Сегодня 42° / 24°
8 Авг 38° / 24°
9 Авг 39° / 28°
10 Авг 34° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0061 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Иракские ВВС бомбят базы ИГИЛ
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Renault будет выпускать машины в Иране
Банкроты-бизнесмены сдают свои виллы в Баку наше исследование
Саакашвили показал свой украинский паспорт Видео
Пожар в Гирканском национальном парке
Очередной теракт ИГИЛ предотвращен в Турции
МИД Ирана об урегулировании в Карабахе
Китайцы выбирают Турцию
СМИ: Именно Али Гасанов просил за внука Многомиллионная коллекция авто внука; фото
В Украине арестовали имущество министра-азербайджанца
Совместные тренировки военных моряков Азербайджана и Казахстана
Что остановило наступление советских войск на Стамбул? старости
Москва хочет снизить зависимость от доллара
Акция протеста в Ереване Видео
Уральцы выбирают Азербайджан
Попытка самоубийства в Мингечауре
Грузия накануне нового политического кризиса haqqin.az из Грузии
В Баку изнасилована девятилетняя девочка
Бахрейн обвинил Катар в шпионаже
Рейтинг Армении может упасть из-за Карабаха Moody's предупредило Ереван
Россия не будет импортировать турецкие томаты
ENOC отправил в Иран нефть в обход американских санкций
Жара в Баку продлится
Азербайджанские военные опережают армян Результаты армейских соревнований
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться