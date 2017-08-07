Уральцы выбирают Азербайджан

Жители российского Урала все больше предпочитают отдыхать в Азербайджане, причем 70% от количества уральцев, уже побывавших в Баку, составляют мужчины. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на информагентство «Ямала.Про», об этом свидетельствуют наблюдения аналитиков российского сотового оператора «Мегафон».

По данным аналитиков, мужчины - жители Урала выбирают экзотические, а женщины - привычные места отдыха. Наряду с Бразилией и Ираном Азербайджан стал наиболее популярным «мужским» направлением отдыха у уральцев в перечне из 161 страны.