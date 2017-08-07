Атомные бомбы, которые в августе 1945 года США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки, были предостережением американцев Советскому Союзу от действий в Малой Азии. Об этом «Комсомольской правде» заявил подполковник КГБ в отставке Игорь Атаманенко.

«Среди некоторых членов Президиума ВКП(б) получила популярность идея вернуть в состав СССР «исконно армянские земли» (кавычки наши – ред.), насильственно присоединенные Турцией в 1918 году, и установить в Малой Азии советскую власть», – сказал он.

По словам Атаманенко, Иосиф Сталин якобы заявил на заседании президиума партийной верхушки СССР, что «турки обеспечивают зерновыми все соседние страны, наживаясь за счет армян», и пора положить этому конец.

«Одним мощным броском трех наших армий, сосредоточенных в районе Тебриза, мы можем пройти от иранской границы до Стамбула. Земли, которые предполагается освободить, до 1917 года входили в состав Российской империи», – процитировал подполковник КГБ в отставке якобы слова Сталина.

По словам Атаманенко, советские власти намеревались также захватить Стамбул, возвратить ему «историческое имя» Царьград и взять под контроль проход через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море.

«Решение о применении Штатами атомной бомбы против Японии Трумэн принял лишь после того, как руководитель американской военной разведки доложил: в районе Тебриза наблюдается передислокация дивизий Красной Армии, они выдвигаются к границе с Турцией», – сказал он.

Атаманенко заявил, что, когда Сталину доложили о результатах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, об имевшихся там разрушениях и жертвах, он отменил поход на Стамбул «до лучших времен».

«Легенда гласит, что Сталин изрек: мол, турки должны всю жизнь благодарить японцев. Он понял: раз американцы сбросили бомбы на Японию, то они могут их сбросить и на Турцию, если туда вторгнутся наши войска», – отметил бывший сотрудник КГБ.

«Об этой истории я знаю по рассказам легендарного разведчика Геворка Андреевича Вартаняна. Его отца, советского разведчика-нелегала Андрея (Андроника) Вартаняна, действовавшего в Иране под видом коммерсанта, планировали назначить 1-м секретарем Стамбульского горкома ВКП(б)», - заявил бывший сотрудник КГБ, отвечая на вопрос корреспондента «КП», откуда он все это узнал.

Когда журналист резонно заметил, что разведчика на заседание Политбюро никто бы не пустил, Атаманенко сказал, что Вартаняну об этом заседании рассказал Анастас Микоян.

«Мне известно, что руководство СССР после Победы в Великой Отечественной войне планировало присоединить к своей территории Босфорский пролив, имеющий стратегическое значение», - рассказал «КП» бывший разведчик, ветеран ВОВ Виктор Власов.

«Я лично участвовал в подготовке в 1945 году операции по захвату нашими Босфорского пролива. По секретному приказу приехал в составе дивизии в Азербайджан, в город Ленкорань. Оттуда вышли в Иран, в Тебриз. Сухопутные войска от Тебриза должны были выйти к проливам при поддержке авиации и Черноморского флота. Задача стояла - занять проливы. На проведение операции отводилось трое суток. Мы только развернулись было, а уже отбой. Военная разведка США пронюхала об этом и нарушила все планы. Но подробности этой операции засекречены, и говорить об этом я не могу», - сказал бывший разведчик.

«Никаких официальных сведений о территориальной претензии Советского Союза к Турции нет. Это только версия, интересная, но документально не подтвержденная. Скорее могли быть посягательства на территорию Ирана, ведь в Северном Иране в то время стояли советские войска, которые были туда введены в 1942 году», - сказал доктор исторических наук, посол по особым поручениям МИД РФ Вадим Луков.