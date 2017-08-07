Совместные тренировки военных моряков Азербайджана и Казахстана

В рамках реализации Плана международного сотрудничества ВС Казахстана в Баку продолжаются мероприятия по обмену опытом между военными моряками Казахстана и Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на казахстанское оборонное ведомство.

Согласно информации, в ходе совместных занятий отрабатываются техника работы и навыки, необходимые для проведения аварийных и поисково-спасательных работ. В программу входит обучение подводным сварочно-резательным работам на глубине, а также использования снаряжения с открытой схемой дыхания «Скуба» и специальных барокамер «БК».

В рамках обмена опытом казахстанские военнослужащие ознакомились с учебно-материальной базой водолазного учебного центра.

Военное сотрудничество Военно-морских сил Казахстана и Азербайджана, в рамках которого проводится данное мероприятие, является ярким примером конструктивного взаимодействия оборонных ведомств двух стран. Совместная водолазная подготовка военнослужащих Казахстана и Азербайджана продлится до 10 августа 2017 года, отмечается в сообщении Минобороны Казахстана.