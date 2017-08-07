В Украине арестовали имущество министра-азербайджанца

В Украине суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщил "Українським новинам" его адвокат Александр Лысак.

"У него арестовано все имущество, включая то, которое было изъято", – сказал Лысак.

По словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность разрешения выехать на лечение в США через суд. Лысак сообщил, что суд дважды отказал в этом его клиенту, и он принял решение о прохождении лечения в Украине.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением (ст. 364 УК Украины), что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя Госфискальной службы он принимал решения в интересах беглого депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.