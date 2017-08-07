Авария с несколькими жертвами, случившаяся по вине внука вице-премьера Азербайджана, председателя Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанова все еще в центре внимания азербайджанской общественности и прессы, пишет Qafqazinfo

Устроив на своем роскошном внедорожнике Galendewagen гонки на оживленном перекрестке в центре города, Наиль Аллахвердиев врезался в идущий впереди автомобиль, сбил троих пешеходов. В результате ДТП погибли два человека и еще двое находятся в критическом состоянии.

Несмотря на это, было приложено немало усилий, чтобы скрыть факт нахождения за рулем виновника аварии Н.Аллахвердиева. Однако официальное заявление МВД свело на нет все попытки вывести из-под ответственности родственника высокопоставленного чиновника. МВД заверило общественность страны, что все виновные в резонансном ДТП, вне зависимости от их личности и занимаемой должности, будут привлечены к ответственности. Сегодня же решением суда Наиль Аллахвердиев арестован на четыре месяца, а другой участник смертельной гонки М.Исмаилов – на один месяц.

По некоторым сведениям, реакция руководства страны на страшное ДТП была очень резкой. Напомним, что несколько недель назад генерал Новрузали Оруджев лишился своего поста за то, что его сын избил водителя автобуса. Этот случай отметить следует особо, так как именно тогда глава государства Ильхам Алиев, выразив свое отношение к данному инциденту, предупредил, что и чиновники и их дети, не умеющие себя должным образом вести, неизбежно буду наказаны. И это абсолютно справедливо, потому что 20 - 25-летние отпрыски высокопоставленных чиновников позволяют себе нарушать закон и порядок именно потому, что рассчитывают на защиту своих родителей.

Несомненно, и Наиль Аллахвердиев, разогнав свой внедорожник до недопустимой скорости, надеялся, что дед – вице-премьер Али Гасанов в случае чего его выручит.

Информация о многочисленных ДТП с участием внука Али Гасанова, имевших место еще до этой аварии, и о случаях оскорбления им сотрудников дорожной полиции, передана в соответствующие органы.

Qafqazinfo стало также известно, что всякий раз, когда сотрудники дорожной полиции останавливали за нарушения Наиля Аллахвердиева и его друзей, именно по ходатайству Али Гасанова делу не давали ход.

Глава государства не раз предупреждал чиновников о том, что они будут нести ответственность за неподобающее поведение своих родственников. Те, кто не внял предостережению Ильхама Алиева, уже наказаны.

Али Гасанов, говоря о ДТП, которое устроил его внук, не стал снимать с него вину, заявив, что «в правовом государстве ответственность персональна».

И все же нельзя не задаться вопросом, а стал бы Наиль Аллахвердиев владельцем целаой коллекции дорогостоящих авто, не будь у него дедушки вице-премьера страны?