Китайцы выбирают Турцию

2018 год объявлен в Китае "Годом туризма в Турцию", говорится в сообщении Союза туристических агентств Турции (TÜRSAB), распространенном в понедельник.

Согласно информации, с целью расширения межгосударственных связей в сфере туризма Пекин и Анкара планируют провести ряд мероприятия для увеличения потока туристов из Китая в Турцию.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время своего визита в Китай заявил о заинтересованности Анкары в привлечении туристов из Китая. Чавушоглу отметил, что в 2018 году Турция рассчитывает принять как минимум 3 миллиона туристов из Поднебесной.