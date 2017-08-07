МИД Ирана об урегулировании в Карабахе

«Мы советуем продолжить переговоры по Нагорному Карабаху», - заявил спикер МИД Ирана Бахрам Касеми, передает АПА.

По его словам, у Ирана хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

«Для нас важны обе страны. Конфликт между этими двумя странами является большой проблемой. Это противостояние продолжается уже не первый год. Мы советуем решить эту проблему путем мирных переговоров, чтобы восстановить мир и стабильность на Южном Кавказе», - заявил официальный представитель иранского МИД.

Б.Касеми сказал, что в Иране внимательно следят за процессами в регионе и контролируют свою границу: «Мы не позволим нарушать наши границы. Существует опасность разжигания конфликта при вмешательстве других стран».