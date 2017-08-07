Очередной теракт ИГИЛ предотвращен в Турции

В Турции задержаны пятеро сторонников террористической группировки "Исламское государство", готовивших вооруженное нападение. Об этом сообщает в понедельник телеканал Habertürk.

В рамках антитеррористической операции, проведенной в районе Башакшехир в провинции Стамбул, были схвачены пятеро иностранцев. При обыске у них были найдены три ружья, глушитель и агитационные материалы на электронных носителях.

Отмечается, что задержанные готовились к совершению вооруженного нападения в Турции.

Национальная принадлежность злоумышленников не уточняется.