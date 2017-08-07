Пожар в Гирканском национальном парке

Сегодня около 13:00 на высокогорной территории в Гирканском национальном парке произошел пожар. К тушению его привлечены были сотрудники местных структур МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов, говорится в сообщении Минэкологии.

Минэкологии призывает население быть осмотрительным и осторожным, находясь на природе, поскольку на территории страны установилась необычайно жаркая погода, а кроме того, соблюдать правила противопожарной безопасности для убережения лесов, являющихся национальным достоянием страны.