Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили предъявил паспорт украинского гражданина, по которому въехал в Польшу. Соответствующее видео из Варшавы опубликовано в понедельник, 7 августа, на странице Саакашвили в Facebook.

«Я (...) поехал в аэропорт в Америке, сел на самолет, они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов. Хотя глава МВД Украины Арсен Аваков и вызвал действующего посла в США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту», — объяснил политик на своей встрече со сторонниками Евромайдана.

Саакашвили добавил, что по его прилете в Польшу ему "тоже улыбнулись и сказали «Добро пожаловать»", подчеркнув, что гордится наличием у него украинского паспорта.