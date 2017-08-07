Пора летних каникул взрослых и детей в разгаре. Стремясь с пользой провести последний месяц сезона, отдыхающие заполонили пансионаты и санатории страны. Ну а те, кто не озаботился заранее забронировать места в зонах отдыха, спешно пытаются арендовать дачи на Апшероне. Но чем ближе осень, тем цены на них выше.

Haqqin.az провел мониторинг стоимости аренды апшеронских вилл и дач. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом число предназначенных для найма особняков на побережье заметно увеличилось. Несмотря на это, их аренда стала еще дороже. Среднего достоинства виллу можно снять сегодня не менее чем за две тысячи манатов. Ну а чем комфортабельнее дача – тем она дороже.

Как заверил выступивший в качестве нашего консультанта риелтор Адиль Юсифов заверяет, что сейчас найти в аренду недорогую и со сносными условиями дачу в поселках Новханы, Мардакяны, Бильгя и Пиршаги – практически невозможно. Особенно если клиент ищет пристанище в прибрежной полосе.

«Плата за аренду трехкомнатных домов с кондиционерами, горячей и холодной водой, интернетом в Новханы начинается от двух тысяч манатов. А если во дворе такой дачи есть бассейн и фруктовые деревья, то ее владельцы просят не менее 2,5 тысячи манатов. Случается, что клиенты предпочитают бассейн, а не отдых на море», - сказал риелтор.

А в Мардакянах в аренду сдаются виллы, проживание в которых обойдется желающим в сумму от 6 до 10 тысяч манатов за месяц.

Один проживающий в России бизнесмен, рассказывает риелтор, создал на своей вилле в Мардакянах «маленький рай» и сдает его за 10 тысяч манатов.

Однако, по словам А.Юсифова, есть и такие владельцы вилл, которые, ищут и арендаторов, согласных на совместное с ними проживание. Такой вариант обойдется отдыхающим в 2-3 тысячи манатов.

Аренда дач в Новханы начинается от 2,6 тысячи в месяц. Риелтор Эльчин Ганбаров поведал о владельце сразу 4-5 роскошных дач в апшеронских поселках. Этот предприниматель недавно обанкротился, что вынудило его сдавать свои виллы в аренду. Трехэтажная вилла этого бизнесмена в поселке Новханы, с двумя бассейнами, искусственным водопадом, фруктовым садом, тремя беседками, стоит 4,7 тысячи манатов.

«Так как в августе курортный сезон подходит к концу, цены все время растут. Вообще то клиенты начинают поиски дач под аренду еще в апреле. Как правило виллы с роскошными условиями нанимают или работающие в Баку иностранцы, или наши очень состоятельные граждане», - отметил специалист по недвижимости.

Различные сайты также предлагают желающим снять роскошные вилы на апшеронском побережье. Так, в Бильгя вилла с тремя бассейнами, четырьмя спальнями, сауной, тендиром и мангалом сдается за 5 тысяч манатов. А в Шувелянах желающим отдохнуть предлагается вилла с парком экзотических деревьев, привезенных из 22 стран, в котором живут более 40 видов певчих птиц. Правда, отдых здесь обойдется потенциальному клиенту в 9,5 тысячи манатов.

Между тем Э.Ганбаров утверждает, что число тех, кто сдает свои фешенебельные особняки в аренду, из года в год растет. По его словам, содержание таких вилл обходится владельцам очень дорого, поэтому они и хотят за счет аренды покрыть хоть часть расходов на коммунальные услуги и др. И спрос на такой суперкомфортабельный немалый, чему способствует резкое увеличение туристического потока в Азербайджан.

Между тем директор Экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы отмечает, что цены за аренду апшеронских дач всегда были высокими, и если сравнивать с прошлым годом, то они стали даже чуть-чуть ниже. Дело в том, что число потенциальных арендаторов несколько уменьшилось - сказывается экономический кризис, повлиявший и на эту сферу.

Бакинец Мехман Мамедов, летом обычно снимавший дачу для своей семьи в одном из прибрежных поселков, посетовал, что в этом году из-за высоких цен ему это не удалось.

«В последние пять лет я снимал на лето дачу, где мои дети могли как следует отдохнуть. А сейчас аренда дома с нормальными условиями выше, чем моя месячная зарплата. За 200 манатов предложили двухкомнатную дачу в поселке Зыря, но без ремонта и дворика. Так что в этом году мы остались без моря», - вздыхает Мамедов.