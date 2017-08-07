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Renault будет выпускать машины в Иране

 

Французский концерн Renault и Организация промышленного развития и реновации Ирана (IDRO) в понедельник подписали соглашение о создании совместного предприятия и выпуске в Иране Renault Duster и Renault Symbol, сообщает Интерфакс.

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом инвестиции французской компании составят 660 млн евро, сообщили иранские СМИ.

По данным AP, соглашение с Renault является самым масштабным в истории иранского автопрома.

Планируется, что предприятие будет выпускать 150 тыс. автомобилей в год в рамках первого этапа, передает иранский телеканал Press TV. Реализация второго этапа, переговоры по которому еще не завершены, начнется в 2019 году. Как ожидается, к 2024 году производство достигнет 300 тыс. автомобилей в год.

В СП также будет участвовать компания Negin Khodro - официальный дистрибьютор Renalut в Иране.

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