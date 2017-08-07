Роман Абрамович и Даша Жукова расстались

50-летний Роман Абрамович и 36-летняя Даша Жукова больше не вместе: сегодня пара выпустила официальное заявление, в котором рассказала о своем расставании, сообщают российские СМИ.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период», - говорится в заявлении бывших супругов.