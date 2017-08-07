Иракские ВВС бомбят базы ИГИЛ

Иракские ВВС разбомбили базы ИГ и используемые боевиками мосты в городе Талль-Афар в рамках подготовки к операции по освобождению города, передает РИА Новости сообщение на сайте народного ополчения.



Талль-Афар находится к западу от освобожденного ранее Мосула и остается последним крупным оплотом террористов на границе с Сирией.

"Иракские ВВС на основе данных разведки народного ополчения поразили ряд баз ИГ в центре города Талль-Афар, а также провели бомбардировку мостов, которые боевики ИГ используют для перемещения в городе", — говорится в сообщении.

По словам ополчения, боевики "отступили из южных окраин города" и разрушают ведущие в него асфальтированные дороги, чтобы затруднить продвижение армии, когда начнется операция.