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Додон пообещал разобраться с базами США в Молдавии

 

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерение США построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака не было согласовано с ним и является провокацией; он пообещал "разобраться" с этим вопросом, передает РИА Новости.

"Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдавии. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться", - заявил Додон.

На вопрос о том, будет ли он блокировать намерения США построить на базе в Больбоака восемь военных объектов, Додон ответил "обязательно, сначала нужно разобраться, о чем идет речь".

Военная база в Бульбоаке расположена всего в нескольких десятках километров Кишинева. В августе на базе прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer. При этом президент Молдавии не раз заявлял, что против вступления республики в НАТО и участия молдавских военных в учениях стран — членов альянса.

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