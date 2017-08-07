В Баку открывается посольство Коста-Рики

Коста-Рика планирует открыть посольство в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Глава Управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в понедельник временного поверенного в делах Коста-Рики в Баку Хайро Франсиско Лопеса Боланьоса.
«Дипломат вручил П.Мирзазаде письмо от главы МИД Коста-Рики Мануэля Гонсалеса Санса, адресованное министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову, в связи с назначением Х.Боланьоса временным поверенным в делах Коста-Рики в Азербайджане и открытием посольства в Баку», - говорится в сообщении.