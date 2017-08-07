Россия испытает в Сирии новые боевые вертолеты

Новый российский вертолет Ми-28УБ (с двойным управлением) планируется отправить на испытания в Сирию, сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, передает ТАСС.

"Мы бы хотели, чтобы эти вертолеты прошли здесь своего рода тестирование", - сказал он в интервью программе "Военная приемка" телеканала "Звезда", записанной на авиабазе Хмеймим.

Напомним: ранее генеральный конструктор "Вертолетов России" Николай Павленко сообщил, что восемь новых машин Ми-28УБ поступят в Воздушно-космические силы РФ в этом году.

Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник".