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Смертоносные скутеры на бакинских пляжах фото, видео

Автор: Отдел информации 

Пляжный сезон в Баку в самом разгаре, и, несмотря на запреты, на Абшеронском побережье вовсю в коммерческих целях используют скутеры (гидроциклы). При этом во внимание не принимаются купающиеся в зонах отдыха люди.

В 2014 году это уже приводило к трагедии. Как сообщали местные СМИ, тогда мальчик 14 лет был сбит скутером, в результате чего лицо подростка было изувечено. Через год, катаясь на скутере в акватории пляжа Новханы, утонул 36-летний Махир Аллахвердиев, брат певца Таира Шахмалыоглу.

В 2015 году, как сообщал haqqin.az со ссылкой на заведующего сектором Государственной службы спасения на водах МЧС Азербайджана Мансура Пириева, в акваториях пляжей Азербайджана МЧС запретило ездить на скутерах.

Агентство Trend по этому поводу отмечало, что использовать водный транспорт и скутеры разрешается только в специально отведенной для этого акватории. Кроме того, лицам в возрасте до 18 лет управлять скутером строго запрещено. Запрещается управлять скутером лицам, не имеющим специальных прав, а также находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Также работники объектов, которые сдают скутеры в аренду, не должны разрешать поездки на них в ветреную погоду и в темное время суток.

Но что же происходит сейчас? Скутеры по-прежнему в тренде, арендовать их можно практически на любом пляже.

К примеру, как сообщил haqqin.az один из читателей, приславший соответствующие фото и видео, на пляже «Гюнешли Сахиль» в поселке Тюркяны любой желающий может покататься на гидроцикле – 5 минут обойдется ему в 10 манатов. При этом, как видно на видео, скутер буквально рыщет среди людей, купающихся в море.

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