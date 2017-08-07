Договор о совместной группировке войск России и Армении, подписанный 6 августа 2016 года, вступил в силу. Президент России Владимир Путин 26 июля подписал указ о ратификации этого договора. Не совсем, правда, ясно, что на самом деле подразумевает это соглашение, поскольку на территории Армении уже давно есть российская военная база с мощной войсковой группировкой. Также договор о военном союзничестве, давно подписанный между двумя странами, предусматривает долгосрочную гарантию охраны границ Армении и обеспечение ее безопасности со стороны России.

Нынешнее соглашение еще сильнее уменьшит суверенитет Армении, и, несмотря на хвастливые утверждения армянских генералов, в соглашении нет пунктов, разрешающих Сержу Саргсяну задействовать объединенную группировку российских и армянских войск в возможной войне с Азербайджаном.

К основным задачам объединенной группировки, согласно соглашению, относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Соглашением определяются порядок назначения командующего группировкой, его полномочия и подчиненность в мирное и военное время, а также вопросы формирования объединенного командования в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время, и, наконец, вопросы создания объединенной системы управления группировкой. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими ВС РФ и Армении.

Другими словами, использование этой группировки в боевых действиях в Карабахе, как об этом хвастливо заявлял командир 5-го армейского корпуса ВС Армении, входящего в состав объединенной группировки российско-армянских войск, генерал Андраник Макарян, согласно соглашению, невозможно.

«Если я направлю войска группировки в Карабах, то Путин не сможет приказать мне не атаковать», - заявил тогда Андраник Макарян.

В соглашении об объединенной группировке такого пункта нет, применение этой группировки возможно лишь с согласия президента России Владимира Путина. К всему прочему, в этом соглашении нет пункта, который позволил бы применить эту группировку за пределами границ Армении. Эта же группировка не сможет принять участие и в операциях по защите сухопутных границ России, ввиду отсутствия общих границ между Арменией и Россией. Это означает лишь одно – группировка предназначена для обороны границ Армении.

Безусловно, объединенная группировка российско-армянских войск окажет некоторое влияние на военно-политическую ситуацию в регионе. Но так как Азербайджан и не планирует ведения боевых действий на территории Армении, то нет никаких оснований для опасений относительно вовлечения этой группировки в широкомасштабные боевые действия в Карабахе.