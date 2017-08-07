Паранджа в Латвии попадет под запрет

В Латвии будет введен запрет на ношение в общественных местах мусульманских закрытых женских уборов и любой другой полностью скрывающей лицо одежды. Законопроект, подготовленный Министерством юстиции республики, в понедельник передал на рассмотрение правительства комитет Кабинета министров, сообщает ТАСС.

Как отметил на пресс-конференции министр юстиции Дзинтарc Расначс, этот законопроект носит превентивный характер и направлен на защиту латышского и европейского культурного пространства.

"Эти ограничения необходимы Латвии, поскольку бытует миф, что в стране проживает небольшое число людей, которые ежедневно закрывают свое лицо. Они также будут касаться лиц, которые сейчас приезжают в республику, и лиц, которые хотят здесь жить в будущем. Эти люди должны знать о правилах, которые существуют в Латвии", - сказал он.