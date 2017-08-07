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Госкомстат об инфляции в Азербайджане

 

Инфляция в Азербайджане в июле 2017 года составила 0,1%, передает Интерфакс-Азербайджан сообщение Госкомитета по статистике,

"Инфляция в Азербайджане в июле 2017 года составила 0,1%. При этом непродовольственные товары подорожали на 1,6%, тарифы на услуги населению – на 0,4%. Цены на продовольственные товары в июле, по сравнению с июнем, подешевели на 1%", - отметили в Госкомстате.

В группе продовольственных товаров рост цен в июле зафиксирован на говядину, баранину, сыр, сливочное и оливковое масла, лимоны, лук и чеснок. Спад цен в июле имел место на манную и гречневую крупы, макаронные изделия, курятину, яйца и рыбную продукцию, подсолнечное и кукурузное масло, сахар и сахарный песок, бананы, яблоки, груши, алычу, персики, арбузы, дыни, помидоры, баклажаны, морковь, картофель и табачные изделия.

По группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце зафиксирован на ткани, обувь, стройматериалы, бензин, мебель и предметы домашнего обихода, ковры и прочие напольные покрытия, мелкие электроприборы, холодильники, пылесосы, инструменты и оборудование, велосипеды, а также на запчасти к легковым автомобилям

Спад цен в июле имел место на одежду, носители  звуковых и видео-файлов, кондиционеры, персональные компьютеры и мобильные телефоны.

В сфере обслуживания в июле подорожали услуги прачечных и ремонтных мастерских, прокат одежды и зарубежные турпутевки, а также тарифы на пассажироперевозки железнодорожным транспортом и на такси. Вместе с тем в отчетный месяц понизизились цены на услуги по дому и быту, а кроме того, тарифы на пассажироперевозки воздушным транспортом.

По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам июля ускорился до 14%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 18,2%, непродовольственные товары - на 12,6%, а услуги - на 9,6%.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.

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