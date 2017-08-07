В бакинском метро избили женщину-контролера

Накануне вечером в бакинском метро было совершено нападение на женщину-контролера. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации, на станции метро "Улдуз" на контролера Айсель Алкулаеву напали двое пассажиров. Работники метро подоспели на помощь Алкулаевой и задержали злоумышленников. Ими оказались Эмин Мамедов и Урфан Керимли.

Выяснилось, что оба находились в нетрезвом состоянии и вели себя неприлично, когда контролерша призвала их к порядку и дисциплине. Однако вместо этого мужчины набросились на женщину с кулаками.

В отношении Мамедова и Керимли возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса АР.