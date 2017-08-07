В Египте будут казнены соратники Мурси

В понедельник Уголовный суд Египта вынес окончательный смертный приговор в отношении 12 участников нападения на полицейский участок в провинции Эль-Минья к югу от Каира, имевшего место в августе 2013 года, сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

Сто сорок человек по этому же делу были приговорены к пожизненному заключению.

Отмечается, что решение суда окончательное и вынесено после положительного заключения верховного муфтия страны, на утверждение которому, в соответствии с местным законодательством, направляются все смертные приговоры.

По данным следствия, все осужденные являются членами запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане" , участвоввшими в событиях августа 2013 года. Тогда, после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, в стране случилось ожесточенное противостояние между исламистами и силовиками.

Десятки исламистов тогда окружили полицейский участок городка Матай в провинции Эль-Минья, забросалв его камнями, бутылками с зажигательной смесью и газовыми баллонами. В результате столкновений погиб офицер полиции.